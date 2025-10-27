La notte nel cuore anticipazioni puntate del 28 ottobre della soap turca di Canale 5

Superguidatv.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La soap turca La notte nel cuore tornerà martedì 28 ottobre su Canale 5. Cosa accadrà nelle nuove puntate che prenderanno il via alle 21:21 e ci terranno compagnia fino alla mezzanotte circa? Al centro dei riflettori troveremo Nuh, che minaccerà di togliersi la vita e poi finirà in carcere. Spazio anche alle vicende di Esma, protagonista di una caduta dalle scale: sarà davvero caduta oppure sarà stata spinta da Esat? Scopriamo insieme le trame complete. La notte nel cuore, anticipazioni del 28 ottobre: Nuh minaccia di suicidarsi. Quando scopre che Melek ha intenzione di sposare Cihan, Nuh reagisce minacciando di suicidarsi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

la notte nel cuore anticipazioni puntate del 28 ottobre della soap turca di canale 5

© Superguidatv.it - La notte nel cuore, anticipazioni puntate del 28 ottobre della soap turca di Canale 5

Contenuti che potrebbero interessarti

notte cuore anticipazioni puntateAnticipazioni turche La notte nel cuore, nuove puntate: Esma rapita?/ Scompare nel nulla, verità è spiazzante - Scompare nel nulla ma la verità e spiazzante: chi c'è dietro la sua scomparsa ... Da ilsussidiario.net

notte cuore anticipazioni puntateLa Notte nel Cuore, le anticipazioni del 28 ottobre: Nuh arrestato per tentato omicidio - Nella nuova puntata de La Notte nel Cuore del 28 ottobre 2025 su Canale 5, Nuh sarà arrestato per tentato omicidio ... Lo riporta ultimenotizieflash.com

notte cuore anticipazioni puntateAnticipazioni turche La notte nel cuore, prossime puntate/ Dramma per Sevilay: ucciderà suo fratello Andac - Anticipazioni turche La notte nel cuore, prossime puntate: dramma per Sevilay che ucciderà suo fratello Andac, spoiler choc ... Lo riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Notte Cuore Anticipazioni Puntate