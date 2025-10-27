La notte nel cuore anticipazioni puntate del 28 ottobre della soap turca di Canale 5
La soap turca La notte nel cuore tornerà martedì 28 ottobre su Canale 5. Cosa accadrà nelle nuove puntate che prenderanno il via alle 21:21 e ci terranno compagnia fino alla mezzanotte circa? Al centro dei riflettori troveremo Nuh, che minaccerà di togliersi la vita e poi finirà in carcere. Spazio anche alle vicende di Esma, protagonista di una caduta dalle scale: sarà davvero caduta oppure sarà stata spinta da Esat? Scopriamo insieme le trame complete. La notte nel cuore, anticipazioni del 28 ottobre: Nuh minaccia di suicidarsi. Quando scopre che Melek ha intenzione di sposare Cihan, Nuh reagisce minacciando di suicidarsi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
