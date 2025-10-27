La notte nel cuore anticipazioni | Nuh e Sevilay sì lampo prima dell’operazione

La notte nel cuore corre verso un capitolo che stringe lo stomaco: Nuh e Sevilay dicono sì poche ore prima di un delicato intervento. Un voto pronunciato per tenersi stretti, mentre il tempo scandisce ogni respiro e la famiglia si stringe in silenzio attorno ai due innamorati. Il conto alla rovescia di Nuh e Sevilay . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

