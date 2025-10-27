La notte nel cuore anticipazioni | Nuh e Sevilay sì lampo prima dell’operazione
La notte nel cuore corre verso un capitolo che stringe lo stomaco: Nuh e Sevilay dicono sì poche ore prima di un delicato intervento. Un voto pronunciato per tenersi stretti, mentre il tempo scandisce ogni respiro e la famiglia si stringe in silenzio attorno ai due innamorati. Il conto alla rovescia di Nuh e Sevilay . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Santa notte – Domenica 26 ottobre “Chi si affida a Dio non teme la notte, perché sa che l’alba tornerà.” – Papa Francesco La domenica si chiude con dolcezza. Ogni parola buona, ogni gesto sincero, è stato accolto dal cuore del Signore. Ora la notte scende - facebook.com Vai su Facebook
La notte nel cuore, anticipazioni martedì 28 ottobre: Nuh minaccia il suicidio, Esma ha un incidente - Le anticipazioni della puntata de La notte nel cuore in onda martedì 28 ottobre alle ore 21:20 su Canale5. Si legge su fanpage.it
La Notte nel Cuore, le anticipazioni del 28 ottobre: Nuh arrestato per tentato omicidio - Nella nuova puntata de La Notte nel Cuore del 28 ottobre 2025 su Canale 5, Nuh sarà arrestato per tentato omicidio ... Segnala ultimenotizieflash.com
La Notte nel Cuore anticipazioni prossima puntata 28 ottobre 2025/ Sumru rischia di morire! - La Notte nel Cuore anticipazioni prossima puntata in onda il 28 ottobre 2025 su Canale 5: Nuh minaccia il suicidio, scelta drastica per ... Lo riporta ilsussidiario.net