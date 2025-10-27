La notte brava di Britney e l’allarme della famiglia | Aiutatela o finisce male

Britney Spears, ci risiamo: da un parte i suoi innumerevoli video (postati da lei stessa, non certo rubati) in cui la si vede ballare e dimenarsi in abiti succinti sullo sfondo di una casa trasandata – con, come questa estate, la presenza di escrementi animali sullo sfondo – dall’altra le accuse varie dei famigliari, genitori o ex marito che raccontano episodi drammatici per confermare il suo difficile, se non preoccupante stato psichico. Cui lei puntualmente risponde accusandoli di dire il falso, di strumentalizzare i suoi problemi per umiliarla, farle del male e arricchirsi sulle sue difficoltà. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La notte brava di Britney e l’allarme della famiglia: “Aiutatela o finisce male”

Argomenti simili trattati di recente

Notte brava per Elfo Birbo … chissà cosa ha combinato con @el_fede_bes @elisabisi74 @caffetteria_portobello #elfo #elfontheshelf #elfobirichino #beviresponsabilmente - facebook.com Vai su Facebook

"#Notte" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Notte brava in Costa Smeralda, turista arrestato per aggressione - Ha iniziato a dare in escandescenza fuori da un noto locale notturno di Baja Sardina dove stava trascorrendo una serata tra musica e alcol: un giovane turista svizzero in vacanza in Costa Smerlada è ... Riporta ansa.it

Notte brava a Lido Tre Archi. Cinque giovani a processo - Finiranno sotto processo i cinque componenti della banda che si era resa protagonista della violenta notte brava consumatasi tra il 21 e il 22 agosto 2024 a Lido Tre Archi e in cui era rimasto ferito ... Si legge su ilrestodelcarlino.it