C ome smascherare l’archetipo della “brava ragazza” e rinascere ribelli. Dentro ogni donna abita un archetipo che la società ha coltivato per secoli: la “brava ragazza”. Quella che non disturba, non alza la voce, non mostra rabbia, non desidera troppo, non osa uscire dai binari. È un’immagine collettiva che rassicura il mondo esterno ma spegne il fuoco interiore. Leggi anche › L’Agorà di Selene Calloni Williams: «L’Ikigai è il segreto giapponese per alzarsi ogni mattina felici» Cosa si nasconde dietro l’archetipo della brava ragazza. La psicologia immaginale ci invita a guardare a questo archetipo non come a un nemico da combattere, ma come a un’immagine che deve essere riconosciuta e trascesa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La nostra identità è più vasta: siamo anche guerriere, ribelli e sciamane