La nave del futuro è elettrica e viaggia con il vento
IL FUTURO DELLA NAVIGAZIONE è nell’elettrico. Ne è convinto Sébastien Romani (nella foto a sinistra), amministratore delegato di Forship Spa, la società che gestisce i marchi commerciali Corsica Ferries e Sardinia Ferries. Romani, che lavora per il gruppo dal Duemila, ha assunto questo ruolo dopo aver ricoperto la carica di Chief Sales Officer. La compagnia offre collegamenti marittimi per la Sardegna da porti italiani come Livorno e Piombino, e da Tolone, con arrivi nei porti sardi di Golfo Aranci e Porto Torres. Il gruppo ha appena firmato una importante partnership con Neoline Armateur, per sviluppare il progetto di una nave da carico lunga 136 metri e alimentata principalmente dal vento, che consentirà di risparmiare fino all’80% di carburante rispetto ad una nave tradizionale delle stesse dimensioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
