La nascita della Troma e il mito di The Toxic Avenger

27 ott 2025

È il 1974 quando nasce la Troma Entertainment, casa di produzione statunitense fondata da Lloyd Kaufman e Michael Herz, specializzata in film a bassissimo costo e altissimo tasso di splatter, nudità, irriverenza, e tutto ciò che di più sgradevolmente divertente riuscite a immaginare. Con Troma esordiscono autori del calibro di Trey Parker e Matt Stone, futuri creatori di South Park e soprattutto quel James Gunn che sono sicura avete sentito nominare. Ma soprattutto, nel 1984, Troma passa da micro-casa di produzione exploitation a vera e propria mitologia cult facendo uscire nelle sale The Toxic Avenger. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

