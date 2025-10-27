La musica incontra la scienza | IBSA accende Milano

U na partnership innovativa, che stupisce ed emoziona quella fra IBSA e l’Unipol Forum. Il celebre brand farmaceutico e di medicina estetica è stato partner ufficiale del Forum in concomitanza con le date del concerti di Lady Gaga, una vera icona sia per la moda che per la musica. Due date attesissime che sono già diventate culto: la voce di Lady Gaga, potente ed unica ha letteralmente stregato i presenti. Il ballo di Lady Gaga. L’ Unipol Forum è diventato il centro del mondo: Lady Gaga porta in Italia il suo tour The MAYHEM Ball. Uno show che non si limita a intrattenere, ma travolge: una produzione monumentale, con pedane mobili, passerelle sospese e un impianto scenico in stile “opera-house” che muta forma a ogni brano. 🔗 Leggi su Iodonna.it

