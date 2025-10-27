La musica di Verdi e la parola | due appuntamenti Intorno alla Trilogia a Palazzo Farnese

Ilpiacenza.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La musica di Verdi incontra la parola e la riflessione a Palazzo Farnese grazie a due nuovi appuntamenti della rassegna "Intorno alla Trilogia", promossa dalla Fondazione Teatri di Piacenza in collaborazione con il Conservatorio Nicolini. Un’iniziativa che intende avvicinare il pubblico. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

