La Mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone | la spiegazione del finale del film

Il film del 2008 La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone segna un’evoluzione significativa rispetto ai primi due capitoli della saga ( qui la recensione del primo film ). Diretto da Rob Cohen, il film sposta l’ambientazione dall’Egitto alla Cina imperiale, introducendo elementi della mitologia orientale e del folklore cinese, con creature soprannaturali e un imperatore resuscitato. Pur mantenendo la formula avventurosa e spettacolare dei predecessori, il film aggiunge un tono più epico e globale, ampliando il contesto storico e geografico e includendo effetti speciali più sofisticati e scene d’azione su scala monumentale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it