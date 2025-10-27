La morte di Bjorn Andresen il ragazzo più bello del XX secolo

Era stato definito da Luchino Visconti il ragazzo più bello del XX secolo. E si era portato dietro la definizione per tutta la vita. È morto a 70 anni l’attore e cantante svedese Bjorn Andresen, noto per il ruolo del quattordicenne Tadzio nel film “Morte a Venezia”. La sua bellezza androgina ispirò il volto di Lady Oscar, protagonista di un celebre manga giapponese. Andresen, nato a Stoccolma nel 1955, aveva lavorato solamente in un film, En karlekshistoria, quando fu scritturato nel 1971 per il capolavoro di Visconti tratto dal romanzo di Thomas Mann. Morte a Venezia Fu scelto da Visconti per impersonare Tadzio, il bellissimo ragazzo polacco dal quale il protagonista più anziano del film, Gustav von Aschenbach, diviene ossessionato. 🔗 Leggi su Open.online