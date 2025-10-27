La moglie di Sangiuliano sul caso Boccia | Audio diffuso da Report illegittimo

“È stata trasmessa una conversazione con mio marito registrata a mia insaputa e in maniera illecita. Qui la politica non c’entra, non vedo come il Garante della Privacy, e lo dico da giornalista, potesse giungere a conclusioni differenti”. Lo ha detto in una intervista a ‘Il Corriere della Sera’ Federica Corsini, moglie dell’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano in merito alla conversazione tra lei e il consorte sul rapporto tra l’ex esponente del govrno Meloni e Maria Grazia Boccia fatta ascoltare durante la puntata di Report su Rai3 domenica 26 ottobre. ‘Lei ha chiesto a Report di dare la notizia evitando la pubblicazione dell’audio, che differenza poteva fare?’ “Moltissima, dal punto di vista di qualsiasi cittadino in una situazione analoga. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - La moglie di Sangiuliano sul caso Boccia: “Audio diffuso da Report illegittimo”

