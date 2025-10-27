La moglie di Sangiuliano contro Report | Quell’audio è illegale io una vittima Il Garante ha applicato la legge

La giornalista Federica Corsini, moglie dell’ex ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, ha deciso di rompere il silenzio sulla vicenda che ha scosso la politica italiana nei mesi scorsi. In una nota diffusa oggi 26 ottobre 2025, la Corsini ha ricostruito gli eventi legati alla trasmissione dell’audio da parte di Report, finito al centro di un provvedimento sanzionatorio del Garante della Privacy. “È tempo di ristabilire la verità dei fatti”, esordisce la giornalista, spiegando di aver mantenuto fino a oggi il massimo riserbo “nel rispetto delle istituzioni e del mio personale stile di vita, fondato sulla discrezione”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - La moglie di Sangiuliano contro Report: “Quell’audio è illegale, io una vittima. Il Garante ha applicato la legge”

