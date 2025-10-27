La mente arriva al top a 55 anni non è solo questione di memoria | lo studio
(Adnkronos) – L'età ideale è un concetto relativo? A quanto pare, sì. Soprattutto se si parla di 'testa'. Lo sottolinea in particolare il professor Gilles E. Gignac, docente di psicologia alla University of Western Australia, che ha firmato uno studio pubblicato sulla rivista Intelligence. La 'mente' di ogni essere umano arriva al top in fasi differenti. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
News recenti che potrebbero piacerti
COME GLI VIENE IN MENTE Da Ladispoli mi arriva questa segnalazione davvero imbarazzante. Sono una persona comprensiva, ma nonostante la buona volontà, non riesco a capire come si possano commettere simili errori in comunicazione. Chi lascia i ba Vai su Facebook
La mente arriva al top a 55 anni, non è solo questione di memoria: lo studio - La ricerca del professor Gignac, psicologo alla University of Western Australia: 'Il funzionamento mentale complessivo arriva al picco tra i 55 e i 60 anni, prima di iniziare a diminuire a partire dai ... Secondo adnkronos.com