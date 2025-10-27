La memoria affidata alle foto In mostra i ricordi di Corea | Travolti dalla piena del fiume

Hanno conservato gli stivali di gomma usati per muoversi tra il fiume di acqua e fango che in poche ore ha travolto terreni, case, scantinati e reso impraticabile l’unica strada di collegamento. La frazione di Corea, lembo di terra lungo il fiume Magra tra i territori di Vezzano Ligure e Santo Stefano Magra, è stata una delle zone più colpite dall’ alluvione del 25 ottobre 2011. Per ricordare quella terribile giornata, che per fortuna non è stata segnata da vittime, ma da danni enormi per altro non ancora del tutto risistemati, il Comitato di Quartiere Piani di Vezzano ha allestito una mostra fotografica arricchita da video, testimonianze dirette e visite sui luoghi colpiti dall’eccezionale ondata di maltempo che ha travolto la provincia: dalle Cinque Terre, Val di Vara fino a Luni e alla foce del Magra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

