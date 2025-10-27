La marciatrice Serena Di Fabio entra nelle Fiamme Azzurre
Un nuovo traguardo per Serena Di Fabio, giovanissima promessa dell’atletica italiana: la marciatrice di Cepagatti è stata ufficialmente arruolata nel Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre della polizia penitenziaria. Con lei, altri quattro atleti provenienti dall’atletica leggera.Appena diciassettenne –. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
