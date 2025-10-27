La ‘marcia’ su Predappio Forza Nuova rinuncia al corteo Poche decine i saluti romani
Alla fine si è svolta una sola manifestazione. Ieri a Predappio 700 camicie nere hanno commemorato il 103° anniversario della Marcia su Roma (mille secondo gli organizzatori), davanti a cento agenti di polizia giunti per garantire l’ordine pubblico. Forza Nuova ha rinunciato al proprio corteo, che doveva tenersi alle 15 come disposto dal questore nei giorni scorsi. Lo ha spiegato il segretario nazionale del movimento di estrema destra, Roberto Fiore, durante una conferenza stampa improvvisata davanti all’ex Casa del Fascio, dieci minuti prima del corteo. "La nostra idea – ha spiegato Fiore, davanti alle telecamere e ai taccuini di decine di giornalisti – è che a Predappio debba tenersi un momento di ricordo col saluto romano come atto commemorativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
