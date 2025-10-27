La mappa del comune ridisegna i confini dei quartieri Da Talenti a Vigne Nuove è rivolta

Roma è alle prese con la nuova mappa della città che, a quasi cinquant’anni dall'elaborazione delle zone urbanistiche, ha ridisegnato e rinominato i quartieri del territorio. Sono 327 in tutto ai quali si aggiungono 22 rioni e 104 zone funzionali.La nuova mappa di RomaMa il cambio di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

mappa comune ridisegna confiniLa mappa del comune ridisegna i confini dei quartieri. Da Talenti a Vigne Nuove è rivolta - Alcune vie di Talenti aggregate nel quadrante Cecchina, una parte del quartiere popolare di Vigne Nuove accostato al nuovo e residenziale Casale Nei. Scrive romatoday.it

Addio alle zone urbanistiche, tornano i quartieri a Roma: la nuova mappa (che anche tu puoi contribuire a ridisegnare) - Roma ridisegna la sua identità urbana: addio zone urbanistiche, arrivano 327 quartieri, 22 rioni e 104 zone funzionali. Lo riporta greenme.it

Arriva la decima farmacia. L’espansione di un quartiere ridisegna la mappa in città - La rivendita di medicinali sarà gestita direttamente dal Comune: sarà la terza sul territorio. Riporta ilgiorno.it

