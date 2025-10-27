La mappa dei quartieri di Arezzo ad alto rischio alluvione

Arezzonotizie.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Che l'Italia sia un paese fortemente soggetto ad alluvioni lo dicono i dati e i fatti. Per farsi un'idea di quanto lo sia, è sufficiente dare uno sguardo alla Flood Risk Areas Viewer, mappa che mostra quelle che sono state indicate come zone a elevato rischio allagamento. Creata nell'ambito della. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

I quartieri nella storia. L’anticipo sulla sfida al Buratto tra calcio e feste di Carnevale. Così la città riscoprì il medioevo - All’inizio del Novecento i quartieri medievali di Arezzo, esaurite da tempo le funzioni pubbliche dell’epoca comunale, sono una realtà dimenticata. Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Mappa Quartieri Arezzo Alto