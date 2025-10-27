La mappa dei beni immobiliari confiscati a Milano | quanti sono e dove

In totale 267 unità immobiliari, per un valore pari a 35 milioni di euro. Sono state confiscate alla mafia e assegnate al comune di Milano. Si tratta soprattutto di appartamenti (140), box (41), locali commerciali (31), magazzini (13) e terreni (9). Il numero è in continua crescita negli ultimi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

