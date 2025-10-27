A sostenere la Manovra 2026 è una serie di tagli alla spesa pubblica. Il testo ha colpito diversi ministeri, ma quello che ha subito i tagli più consistenti è stato il portafoglio del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. La “ghigliottina” taglia 10,4 miliardi di euro di spese previste e finanziate, anche se solo 3,2 miliardi sono cancellati definitivamente. Il resto è stato rinviato di tre anni, dal 2029 al 2031. Il ministro delle Infrastrutture ha criticato l’approccio: se è vero che il Ponte ha già i suoi finanziamenti, il Piano Casa invece no. “Per fare un Piano Casa serio ho bisogno dei soldi, altrimenti come lo faccio, con i Lego?”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - La Manovra taglia 10 miliardi in 3 anni ai ministeri, il più colpito è Salvini