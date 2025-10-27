La mano robotica fatta solo di Lego da Jared Lepora 16 anni | afferra oggetti e stupisce la comunità scientifica

Jared Lepora, studente britannico di 16 anni, ha costruito una mano robotica utilizzando solo pezzi di Lego: il suo progetto, descritto in uno studio su ArXiv, ha attirato l’attenzione della Conferenza internazionale IROS 2025: “Ha mostrato impressionanti abilità adattative”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

