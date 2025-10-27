La mamma di Pamela Genini | ‘Volevo solo prendere la cagnolina’ perché hanno chiamato i carabinieri

La tensione durante la diretta di Ore 14 e la replica a Dentro la notizia: ‘Volevamo che fosse un momento intimo’. A distanza di poche ore dalla diretta di Ore 14, che ha documentato i momenti di tensione durante la riconsegna della cagnolina Bianca, la madre e il patrigno di Pamela Genini hanno replicato al programma di approfondimento Dentro la notizia, condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5. Una Smirnova, la mamma di Pamela, ha chiarito che il caos con la chiamata dei carabinieri è stato causato dalla presenza delle telecamere: «Volevamo che il ritorno a casa della cagnolina fosse un momento intimo». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - La mamma di Pamela Genini: ‘Volevo solo prendere la cagnolina’, perché hanno chiamato i carabinieri

"Se sapevano cosa stava succedendo, avrebbero dovuto denunciarlo. L'hanno lasciata sola" questa la dichiarazione fatta a "Dentro la Notizia" su Canale 5 da Una Smirnova, mamma di Pamela Genini, uccisa dal suo ex compagno Gianluca Soncin.

Omicidio Pamela Genini, la madre in procura: "Non sapevamo delle violenze e dei soprusi" - La donna ha anche spiegato di aver visto la figlia con il dito medicato, ma non sapeva che era frutto di un pestaggio da parte di Soncin ... Scrive milanotoday.it

Pamela Genini, chi era davvero: «Studiava il russo, voleva prendere la cittadinanza del Paese della madre». La maestra: «Era delicata, ho portato alla mamma una foto di ... - Alla camera ardente della 29enne uccisa da Gianluca Soncin i racconti dei familieri e delle persone che l'avevano vista crescere. Segnala msn.com

Pamela Genini, la mamma Una Smirnova: «Ce la farò per il mio nipotino che sta per nascere». Duemila a Gorla per la fiaccolata contro la violenza - Milano, la madre di Pamela Genini ha incontrato Moira Cucchi, sopravvissuta alle violenze dell'ex marito. Scrive msn.com