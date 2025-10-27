La mamma di Lucio Corsi ha subito un tentativo di furto | al ristorante non sono stati riscontrati danni
Un po’ di paura per fortuna nulla di grave. Tentato furto nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 ottobre scorsi al Ristorante Macchiascandona, noto locale della Maremma gestito da Nicoletta Rabiti, madre del cantautore Lucio Corsi, e famoso per i tortelli preparati secondo la ricetta di nonna Milena. Alcuni ignoti si sono introdotti nella parte posteriore dell’edificio, situato nella zona al confine tra i comuni di Grosseto e Castiglione della Pescaia, tagliando un lucchetto e forzando la serratura di una porta, ma si sarebbero allontanati senza sottrarre alcun bene. La zona era già attenzionata dalle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
Buon 18° compleanno, Renato! Papà Umberto e mamma Anna, i fratelli Bruno e Manuel, i nonni Bruno, Rosaria, Renato e Teresa, gli zii Maurizio e Stella con il cuginetto Alessio, e gli zii Lucio e Marianna con la cuginetta Rita, ti fanno i più affettuosi aug - facebook.com Vai su Facebook
Lucio Corsi, tentato furto al ristorante della madre in Maremma: ladri in fuga senza bottino - Tentato furto al Ristorante Macchiascandona, noto locale della Maremma, gestito da Nicoletta Rabiti, madre del cantautore Lucio Corsi, famoso per i tortelli preparati secondo la ricetta di nonna Milen ... Riporta msn.com
Tentato furto al ristorante della madre di Lucio Corsi in Maremma - Il noto locale di Castiglione della Pescaglia è stato preso d'assalto nei giorni scorsi GROSSETO – Paura nella notte tra giovedì e venerdì al Ristorante M ... Si legge su etrurianews.it
Lucio Corsi, dall’Abbazia di San Galgano al grande schermo. Arriva in sala “La Chitarra nella roccia” - concerto registrato in provincia di Siena è stato presentato alla 20esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Come scrive lanazione.it