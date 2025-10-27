La mamma di Lucio Corsi ha subito un tentativo di furto | al ristorante non sono stati riscontrati danni

Un po’ di paura per fortuna nulla di grave. Tentato furto nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 ottobre scorsi al Ristorante Macchiascandona, noto locale della Maremma gestito da Nicoletta Rabiti, madre del cantautore Lucio Corsi, e famoso per i tortelli preparati secondo la ricetta di nonna Milena. Alcuni ignoti si sono introdotti nella parte posteriore dell’edificio, situato nella zona al confine tra i comuni di Grosseto e Castiglione della Pescaia, tagliando un lucchetto e forzando la serratura di una porta, ma si sarebbero allontanati senza sottrarre alcun bene. La zona era già attenzionata dalle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

