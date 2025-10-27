La madre di Pamela Genini querela l' ex fidanzato della figlia Francesco Dolci per il furto della cagnolina

La madre di Pamela Genini, Una, ha querelato l'ex fidanzato della figlia per la mancata restituzione della cagnolina Bianca.

Pamela Genini, la madre querela Francesco Dolci per il furto della cagnolina: «Portata via la notte dell'omicidio» - La madre di Pamela Genini, Una, ha sporto querela nei confronti dell'ex fidanzato della figlia, Francesco Dolci, per furto e appropriazione indebita della cagnolina Bianca.

La madre di Pamela Genini querela l'ex fidanzato Dolci per furto della cagnolina - Ha sporto querela nei confronti dell'ex fidanzato della figlia, Francesco Dolci, per furto e appropriazione indebita della cagnolina Bianca, Una Genini, la madre di Pamela, la ragazza uccisa a coltell ...

Pamela Genini, la mamma querela Francesco Dolci: «Furto e appropriazione indebita della cagnolina di mia figlia». L'intervento dei carabinieri, poi il colpo di scena - La madre di Pamela Genini, la modella uccisa a Milano dal suo ex compagno Gianluca Soncin, ha sporto querela nei confronti dell'amico della figlia Francesco Dolci per furto e ...