La madre di Pamela Genini querela l' ex fidanzato della figlia Francesco Dolci per il furto della cagnolina

Notizie.virgilio.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La madre di Pamela Genini, Una, ha querelato l'ex fidanzato della figlia per la mancata restituzione della cagnolina Bianca. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

la madre di pamela genini querela l ex fidanzato della figlia francesco dolci per il furto della cagnolina

© Notizie.virgilio.it - La madre di Pamela Genini querela l'ex fidanzato della figlia Francesco Dolci per il "furto della cagnolina"

Altre letture consigliate

madre pamela genini querelaPamela Genini, la madre querela Francesco Dolci per il furto della cagnolina: «Portata via la notte dell'omicidio» - La madre di Pamela Genini, Una, ha sporto querela nei confronti dell'ex fidanzato della figlia, Francesco Dolci, per furto e appropriazione indebita della cagnolina Bianca. Da ilmessaggero.it

madre pamela genini querelaLa madre di Pamela Genini querela l'ex fidanzato Dolci per furto della cagnolina - Ha sporto querela nei confronti dell'ex fidanzato della figlia, Francesco Dolci, per furto e appropriazione indebita della cagnolina Bianca, Una Genini, la madre di Pamela, la ragazza uccisa a coltell ... ansa.it scrive

madre pamela genini querelaPamela Genini, la mamma querela Francesco Dolci: «Furto e appropriazione indebita della cagnolina di mia figlia». L'intervento dei carabinieri, poi il colpo di scena - La madre di Pamela Genini, la modella uccisa a Milano dal suo ex compagno Gianluca Soncin, ha sporto querela nei confronti dell’amico della figlia Francesco Dolci per furto e ... leggo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Madre Pamela Genini Querela