La madre di Pamela Genini denuncia l’ex per furto lo scontro sulla cagnolina e l’intervento dei carabinieri | così lui ha cambiato idea

Rischia di finire in tribunale lo scontro tra la famiglia di Pamela Genini e il suo ex, Francesco Dolci, sulla gestione della cagnolina della Bianca. Ha deciso infatti di querelare l’uomo Una Genini, la madre della modella e imprenditrice uccisa a coltellate dal suo compagno Gianluca Soncin a Milano. La donna accusa Dolci di furto e appropriazione indebita del Chihuahua. Pamela Genini e l’ultima chat con l’ex. Come emerge dal testo della denuncia postato nel corso della puntata di Dentro la notizia di lunedì 27 ottobre, la cagnolina sarebbe stata portata via da Dolci poco dopo il delitto. Quella stessa notte, l’uomo era stato l’ultimo a sentire al telefono Genini, con la quale aveva anche chattato e intercettato il suo allarme, mentre Soncin la stava per aggredire nella sua casa a Gorla. 🔗 Leggi su Open.online

