La Lituania ha chiuso il confine con la Bielorussia per lo sconfinamento di palloni aerostatici che contrabbandavano sigarette

Metropolitanmagazine.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lituania ha momentaneamente bloccato i punti di passaggio via terra al confine con la Bielorussia. La decisione è una risposta ai ripetuti sconfinamenti di palloni aerostatici inviati dai criminali bielorussi, contenenti sigarette di contrabbando. La prima ministra Inga Ruginien? ha fatto sapere che mercoledì avrà luogo una riunione governativa per decisere se chiudere i collegamenti per un periodo indeterminato: «Se parliamo di transito attraverso il confine bielorusso – intendo camion – il confine sarà ora chiuso per un periodo indefinito». Questa misura, in ogni caso, dovrebbe prevedere alcune eccezioni; diplomatici e cittadini europei, ad esempio, potranno entrare in Lituania dalla Bielorussia senza particolari problemi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

la lituania ha chiuso il confine con la bielorussia per lo sconfinamento di palloni aerostatici che contrabbandavano sigarette

© Metropolitanmagazine.it - La Lituania ha chiuso il confine con la Bielorussia per lo sconfinamento di palloni aerostatici che contrabbandavano sigarette

Argomenti simili trattati di recente

lituania ha chiuso confineLa Lituania ha chiuso il confine con la Bielorussia, a causa degli sconfinamenti di palloni aerostatici che contrabbandavano sigarette - La Lituania ha anche accusato il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko, che governa in modo autoritario ed è un ... Scrive ilpost.it

lituania ha chiuso confinePalloni aerostatici al confine, la Lituania chiude la frontiera: “Strumento di guerra ibrida”. Ma vengono usati per contrabbandare sigarette - La premier lituana Ruginiene: "Abbatteremo i palloni, non tolleriamo attacchi ibridi". Come scrive ilfattoquotidiano.it

lituania ha chiuso confineLa Lituania ha chiuso il confine con la Bielorussia per lo sconfinamento di palloni aerostatici che contrabbandavano sigarette - La decisione è una risposta ai ripetuti sconfinamenti di palloni aerostatici inviati dai criminali ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Lituania Ha Chiuso Confine