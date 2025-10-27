La Lituania ha chiuso il confine con la Bielorussia per lo sconfinamento di palloni aerostatici che contrabbandavano sigarette
La Lituania ha momentaneamente bloccato i punti di passaggio via terra al confine con la Bielorussia. La decisione è una risposta ai ripetuti sconfinamenti di palloni aerostatici inviati dai criminali bielorussi, contenenti sigarette di contrabbando. La prima ministra Inga Ruginien? ha fatto sapere che mercoledì avrà luogo una riunione governativa per decisere se chiudere i collegamenti per un periodo indeterminato: «Se parliamo di transito attraverso il confine bielorusso – intendo camion – il confine sarà ora chiuso per un periodo indefinito». Questa misura, in ogni caso, dovrebbe prevedere alcune eccezioni; diplomatici e cittadini europei, ad esempio, potranno entrare in Lituania dalla Bielorussia senza particolari problemi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
