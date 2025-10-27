La Lituania chiude i valichi di frontiera con la Bielorussia
Domenica 26 ottobre, la Lituania ha deciso di chiudere "sino a data da definire" i valichi di frontiera con la Bielorussia dopo che "diversi oggetti, probabilmente piccoli palloni aerostatici ad elio" erano entrati nello spazio aereo lituano, ha reso noto il National Crisis Management Centre. È stato chiuso anche l'aeroporto di Vilnius. Quella di domenica è la quarta violazione nella scorsa settimana. Venerdì 24 ottobre, il presidente lituano Gitanas Nauseda, aveva già preso in considerazione l'ipotesi di chiudere le frontiere con la Bielorussia dopo che “un aereo russo SU-30 e un aereo cisterna IL-78, che stavano probabilmente effettuando esercitazioni di rifornimento nella regione di Kaliningrad, sono entrati nello spazio aereo lituano per circa 700 metri”, ossia per diciotto secondi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Altre letture consigliate
Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. La Lituania chiude la frontiera con la Bielorussia. Decine di droni ucraini contro Mosca. - X Vai su X
"Anche le pulci hanno la tosse" La Lituania chiude gli aeroporti e i valichi di frontiera con la Bielorussia dopo l'avvistamento di mongolfiere #AlJazeera - facebook.com Vai su Facebook
La Lituania chiude i valichi di frontiera con la Bielorussia - Dopo che "diversi oggetti, probabilmente piccoli palloni aerostatici ad elio" erano entrati nello spazio aereo lituano, il governo ha deciso di chiudere i confini con il paese guidato da Lukashenka ... Riporta ilfoglio.it
La Lituania chiude la frontiera con la Bielorussia - La Lituania ha chiuso a tempo indeterminato i suoi valichi di frontiera con la Bielorussia, dopo che palloni aerostatici hanno violato il suo spazio aereo per la terza notte consecutiva. Da msn.com
Incursioni aeree, la Lituania chiude la frontiera con la Bielorussia - La chiusura della frontiera tra Lituania e Bielorussia è "a tempo indeterminato" ed è stata decisa dopo la terza violazione consecutiva dello spazio aereo lituano commessa da uno o più palloni aerosta ... ticinonews.ch scrive