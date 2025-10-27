Domenica 26 ottobre, la Lituania ha deciso di chiudere "sino a data da definire" i valichi di frontiera con la Bielorussia dopo che "diversi oggetti, probabilmente piccoli palloni aerostatici ad elio" erano entrati nello spazio aereo lituano, ha reso noto il National Crisis Management Centre. È stato chiuso anche l'aeroporto di Vilnius. Quella di domenica è la quarta violazione nella scorsa settimana. Venerdì 24 ottobre, il presidente lituano Gitanas Nauseda, aveva già preso in considerazione l'ipotesi di chiudere le frontiere con la Bielorussia dopo che “un aereo russo SU-30 e un aereo cisterna IL-78, che stavano probabilmente effettuando esercitazioni di rifornimento nella regione di Kaliningrad, sono entrati nello spazio aereo lituano per circa 700 metri”, ossia per diciotto secondi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La Lituania chiude i valichi di frontiera con la Bielorussia