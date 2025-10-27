La libreria nella chiesa | a Rieti puoi scegliere i libri tra gli affreschi del Settecento
Ma voi lo sapevate che, a Rieti, tra i vicoli del centro storico, c’è un luogo in grado di unire cultura e bellezza storico-architettonica in modo sorprendente, grazie a una libreria accoglie i visitatori all’interno di una chiesa sconsacrata del Settecento? Si tratta di un luogo magico nel quale gli scaffali pieni di volumi sembrano entrare direttamente in contatto con gli affreschi e gli intonaci d’epoca. Ogni libro non è soltanto un invito alla lettura, ma diventa parte di un’esperienza immersiva, tra l’odore della carta stampata e l’atmosfera di un luogo sacro che ha trovato una nuova vita. 🔗 Leggi su Funweek.it
Da lunedi 27 ottobre a domenica 2 novembre una serie di incontri nella Libreria Palmieri e presso l'ex Conservatorio e la Chiesa di Sant’Anna. - facebook.com Vai su Facebook
