La lezione di Salbitani | Il fotografo è colui che sa trasformare il casuale in fatale

Ecodibergamo.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

DOMENICHE ORE 10. Alla Biblioteca Mai, Corrado Benigni ha presentato il progetto - mostra al monastero di Astino e libro - «Echi di strade perdute». «La fotografia insegna ad essere pazienti, ad aspettare il piccolo prodigio che sta nell’imprevisto». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

la lezione di salbitani il fotografo 232 colui che sa trasformare il casuale in fatale

© Ecodibergamo.it - La lezione di Salbitani: «Il fotografo è colui che sa trasformare il casuale in fatale»

Approfondisci con queste news

lezione salbitani fotografo 232La lezione di Salbitani: «Il fotografo &#232; colui che sa trasformare il casuale in fatale» - Alla Biblioteca Mai, Corrado Benigni ha presentato il progetto - Lo riporta ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Lezione Salbitani Fotografo 232