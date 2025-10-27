La Lazio stende la Juve Tudor esonerato

Decide Basic ma che cuore la Lazio incerottata di Sarri. Batte una Juve sempre più in crisi e guadagna un po' di fiducia per un campionato ancora tutto da giocare. Seconda vittoria in casa della stagione e sopratutto un'altra partita senza subire gol (sono quattro su otto gare). La fotografia della sfida vinta con merito dai padroni di casa e nella rete di Basic, alla quarta da titolare. Lotta su ogni pallone il croato così come questa Lazio che non si vuole piegare a un avvio di stagione pieno di sfortuna. Anche stavolta l'elenco degli indisponibili è lungo per Sarri che deve fare a meno di quattro titolari, Tavares, Rovella, Castellanos e Cancellieri oltre che dei fuori rosa, pure loro infortunati, Gigot e Dele-Bashiru. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La Lazio stende la Juve, Tudor esonerato

Approfondisci con queste news

La Lazio dell'ex Sarri stende la Juve e fa traballare la panchina di Tudor. La Roma vince col Sassuolo e affianca il Napoli in testa - X Vai su X

Le pagelle di Lazio-Juventus 1-0, che grinta e un sinistro di Basic stende la vecchia signora Continua qui https://ift.tt/2XYSlP3 #lazio #laziopress - facebook.com Vai su Facebook

La Lazio stende la Juve, Tudor esonerato - Batte una Juve sempre più in crisi e guadagna un po’ di fiducia per un ... Si legge su iltempo.it

La Lazio dell’ex Sarri stende la Juve e fa traballare la panchina di Tudor. La Roma vince col Sassuolo e affianca il Napoli in testa - Per la Juve è crisi nera: perde anche all'Olimpico con la Lazio per 1 a 0 e precipita all'ottavo posto in classifica. Scrive msn.com

Juventus, esonerato Igor Tudor: fatale la sconfitta con la Lazio - Cambio di rotta in casa bianconera dopo la sconfitta all'Olimpico di domenica. Da msn.com