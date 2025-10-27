La Knesset voterà sulla pena di morte per i terroristi

La Commissione per la sicurezza nazionale della Knesset, il parlamento israeliano, ha calendarizzato per la prossima settimana la discussione di un disegno di legge che introdurrebbe la pena di morte per chi è ritenuto responsabile di terrorismo. Al termine del dibattito si terrà la votazione sul disegno di legge, che era la conditio sine qua non posta da Itamar Ben Gvir, ministro per la Sicurezza nazionale, per continuare ad appoggiare il governo di Benjamin Netanyahu. Cresce dunque il timore per le sorti dei detenuti palestinesi in Israele: circa un quarto dei 6 mila arrestati a Gaza è stato identificato dalle autorità di Tel Aviv come combattente. 🔗 Leggi su Lettera43.it

