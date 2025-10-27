La Juventus licenzia Igor Tudor e l’ex tecnico dell’Italia potrebbe subentrare

2025-10-27 15:13:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: La Juventus ha esonerato l’allenatore Igor Tudor dopo una serie di otto partite senza vittorie. I bianconeri sono intervenuti questa mattina sulla scia della sconfitta di ieri sera per 1-0 in casa della Lazio che li ha lasciati languire all’ottavo posto in Serie A e senza vittorie in nessuna competizione dal 13 settembre. “La Juventus FC comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico di allenatore della prima squadra maschile, insieme al suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

