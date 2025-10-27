La Juventus ha esonerato Igor Tudor

27 ott 2025

Igor Tudor non è più l'allenatore della Juventus. I bianconeri, dopo la sconfitta per 1-0 contro la Lazio, la terza consecutiva, hanno infatti deciso di esonerare il tecnico. Il croato paga un inizio di stagione ben al di sotto delle aspettative: dopo tre vittorie nelle prime tre giornate di. 🔗 Leggi su Today.it

