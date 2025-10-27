La Juventus esonera Igor Tudor | chi sarà il prossimo allenatore bianconero?

27 ott 2025

La Juventus ha comunicato ufficialmente nella giornata del 27 ottobre 2025 l’esonero di Igor Tudor dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Una decisione che segna la fine anticipata di un’avventura iniziata con aspettative diverse e che si conclude dopo pochi mesi dalla nomina del tecnico croato. Fatale, è stata la sconfitta di ieri sera contro la Lazio, all’Olimpico, maturata grazie al gol di Toma Basic.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da Juventus (@juventus) Insieme a Tudor lasciano Torino anche i membri del suo staff tecnico: Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci. 🔗 Leggi su Cultweb.it

