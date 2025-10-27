Igor Tudor non è più l’allenatore della Juventus. La decisione è arrivata questa mattina e il mondo Juventus è stato scosso dalla bomba. Mentre si lavora e si cerca di capire chi prenderà in mano i bianconeri per il resto della stagione, a Sky Sport si discute su chi lo ha comunicati a Tudor? Francesco Cosatti in collegamento spiega: «La sensazione e le indicazioni, finita la partita contro la Lazio, erano che gli si potesse concedere ancora la partita contro l’Udinese. Poi c’è stata questa accelerata e qualsiasi decisione che parte in questo momento in casa Juve è una decisione che parte da Elkann e quindi è una sua convinzione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Juve non si sta comportando da Juve, sta dimenticando il suo Dna (Sky)