La Juve ha perso il suo antico status | i continui esoneri sono lo specchio delle difficoltà di John Elkann | il commento

Sarri, Pirlo, Allegri bis, Motta, Tudor e, ora, uno tra Raffaele Palladino (il più apprezzato tra i nomi in ballo del popolo bianconero), Luciano Spalletti (l’ex ct verrebbe di corsa a Torino, ma non troverà, nel caso, i tappeti rossi ad accoglierlo) e Roberto Mancini (il terzo incomodo, ma forse il più adatto in una situazione come quella attuale). Alla Juventus, hanno il vizio dei periodi serial: dopo i nove scudetti di fila, dall’estate 2020 solo amarezze, a parte due coppe Italia e una Supercoppa. L’esonero di Tudor è il secondo nel 2025, dopo il licenziamento di Thiago Motta, avvenuta il 23 marzo e ancora a libro paga: l’avventura del tecnico croato è durata appena 218 giorni ed è stata bruciata dai tre ko di fila (Como, Real Madrid, Lazio). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Juve ha perso il suo antico status: i continui esoneri sono lo specchio delle difficoltà di John Elkann | il commento

Leggi anche questi approfondimenti

Sarri: "La Lazio ha sofferto la Juve limitatamente. Isaksen mi ha stupito, Basic si era perso" - facebook.com Vai su Facebook

Quindi hanno perso #Juve #roma #Napoli #SerieA O vogliamo dire che hanno vinto #Como #Inter #Torino - X Vai su X

La Juve ha perso il suo antico status: i continui esoneri sono lo specchio delle difficoltà di John Elkann - Sarri, Pirlo, Allegri bis, Motta, Tudor e, ora, uno tra Raffaele Palladino (il più apprezzato tra i nomi in ballo del popolo bianconero), Luciano Spalletti (l’ex ct verrebbe di corsa a Torino, ma non ... Da ilfattoquotidiano.it

Sarri: "La Lazio ha sofferto la Juve limitatamente. Isaksen mi ha stupito, Basic si era perso" - L'allenatore biancoceleste festeggia il successo contro la sua ex squadra e analizza la prova dei suoi ... tuttosport.com scrive

La Juve licenzia Tudor: Brambilla ad interim sulla panchina ma è corsa a tre per il successore - La sconfitta con la Lazio, la terza consecutiva, è stata fatale a Igor Tudor che ha perso la panchina della Juve: in vista del match contro l'Udinese di mercoledì la società ha chiamato Brambilla, l'a ... Si legge su msn.com