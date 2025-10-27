La Juve ha perso il suo antico status | i continui esoneri sono lo specchio delle difficoltà di John Elkann | il commento

Sarri, Pirlo, Allegri bis, Motta, Tudor e, ora, uno tra Raffaele Palladino (il più apprezzato tra i nomi in ballo del popolo bianconero), Luciano Spalletti (l’ex ct verrebbe di corsa a Torino, ma non troverà, nel caso, i tappeti rossi ad accoglierlo) e Roberto Mancini (il terzo incomodo, ma forse il più adatto in una situazione come quella attuale). Alla Juventus, hanno il vizio dei periodi serial: dopo i nove scudetti di fila, dall’estate 2020 solo amarezze, a parte due coppe Italia e una Supercoppa. L’esonero di Tudor è il secondo nel 2025, dopo il licenziamento di Thiago Motta, avvenuta il 23 marzo e ancora a libro paga: l’avventura del tecnico croato è durata appena 218 giorni ed è stata bruciata dai tre ko di fila (Como, Real Madrid, Lazio). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

