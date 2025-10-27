Dopo l’esonero di Igor Tudor, la Juve sembrerebbe orientata a fare “all in” su Luciano Spalletti. Stando al giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà, tra il club bianconero e l’ex Ct della Nazionale ci sarebbero anche già stati i primi contatti in queste ore. Fumata bianca in arrivo? Spalletti-Juve, le ultime di Pedullà. Di seguito quanto scrive Pedullà sul proprio sito internet: “Luciano Spalletti è per logica il primo nome per la panchina della Juventus dopo l’esonero di Igor Tudor. E in questi minuti, ecco la novità, ci sono stati i primi contatti diretti tra l’ex ct della Nazionale e il club bianconero, con un intermediario in azione e chiaramente con l’avallo della società. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Juve ha messo Spalletti in pole, e Spalletti ha dato disponibilità totale alla Juve (Pedullà)