La Juve esonera Tudor | l’ex Atalanta Primavera Massimo Brambilla in panchina contro l’Udinese

Dopo la sconfitta contro la Lazio di domenica sera, la Juventus ha deciso di esonerare Igor Tudor e dare una svolta alla propria stagione. In attesa che venga nominato il nuovo tecnico, la scelta è stata quella di affidare la guida della prima squadra ad interim all’ex atalantino Massimo Brambilla. Il 52enne originario di Vimercate è l’allenatore della Juventus Next Gen in Serie C, dove siede in panchina dal 2022 ad eccezione di una parentesi poco fortunata al Foggia. Ma la gran parte della sua esperienza in panchina l’ha raccolta in nerazzurro, dove ha lavorato dall’ Under 17 alla Primavera, laureandosi campione d’italia in entrambe le categorie, per 6 trofei complessivi conqusitati. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - La Juve esonera Tudor: l’ex Atalanta Primavera Massimo Brambilla in panchina contro l’Udinese

