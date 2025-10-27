La Juve esonera Tudor | la decisione dopo la sconfitta con la Lazio

La Juventus ha esonerato Igor Tudor. La decisione è stata presa dopo la sconfitta con la Lazio. Manca solo l’annuncio ufficiale. Fatale la sconfitta contro la Lazio (la terza consecutiva) e le nove partite senza vittoria. Si valuta al momento una soluzione interna. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Juve esonera Tudor: la decisione dopo la sconfitta con la Lazio

