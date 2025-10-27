La Juve esonera Tudor | in panchina al suo posto l' ex Parma Brambilla

Parmatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus esonera Igor Tudor. Fatale la sconfitta di ieri sera all'Olimpico contro la Lazio. Al suo posto, ad interim, contro l'Udinese, in panchina andrà Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen bianconera, ex Parma dal 1995 al 1997 quando a gennaio venne ceduto al Bologna.Brambilla, nel. 🔗 Leggi su Parmatoday.it



