La Juve esonera Igor Tudor | per la panchina si pensa a Brambilla poi il casting per il sostituto

La Juventus ha esonerato Igor Tudor. Manca solo l’annuncio ufficiale, ma la decisione definitiva è stata presa dopo la sconfitta contro la Lazio (la terza consecutiva). Si valuta al momento una soluzione interna: Massimo Brambilla. Il tecnico della Next Gen non ha mai allenato in Serie A, ma sarebbe una soluzione provvisoria per giocare mercoledì prossimo contro l’ Udinese. Nel frattempo potrebbe partire il casting per il nuovo tecnico, da portare a Vinovo per i tre match decisivi prima della sosta: Cremonese, poi lo Sporting Lisbona in Champions, quindi il Torino, in un derby che mai come quest’anno può essere molto caldo, vista la posizione in classifica (attuale) di entrambe le squadre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Juve esonera Igor Tudor: per la panchina si pensa a Brambilla, poi il casting per il sostituto

