La guerra a Ranucci peggio dell’Editto bulgaro di Berlusconi Parla Mazzetti ex capostruttura Rai | Allora la società reagì oggi…

"Quanto accade a Sigfrido Ranucci è molto più grave di quanto avvenne a noi con l'Edito bulgaro di Berlusconi, perché allora fu una reazione della società civile. Oggi ne vedo molto poca". Parola di Loris Mazzetti, storico collaboratore di Enzo Biagi, nonché capostruttura di Rai3, quando il Terzo canale rappresentava un baluardo politico e culturale per una bella fetta del Paese. Mazzetti, l'ultima volta ci disse: "faranno di tutto per zittire Report". In effetti sono andati anche oltre. È stato profetico. "Sì, però paradossalmente l'attentato in qualche maniera ha salvato Report . Anche se considero tutta quella solidarietà che Sigfrido ha ricevuto da parte del centro-destra, molto di maniera.

