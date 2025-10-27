La grande scherma in vetrina a Foggia | spettacolo in pedana per il Circuito Europeo U23 di sciabola

Foggiatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Circuito Europeo Under 23 di sciabola ha riportato la grande scherma internazionale a Foggia il 25 e 26 ottobre, con oltre sei nazioni rappresentate in pedana e un pubblico numerosissimo che ha riempito il Padiglione 69 del Quartiere Fieristico. La due giorni ha messo in mostra talento. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

