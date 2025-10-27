La giornata horror di arbitri e Var | Rocchi tradito anche dai migliori

Nella giornata horror degli arbitri italiani, tra errori, svarioni, omissioni e proteste diffuse – non tutte giustificate ma nemmeno tutte campate per aria – il designatori Gianluca Rocchi è stato tradito dai suoi uomini migliori. I più esperti hanno sbagliato e indotto all’errore, o nella migliore delle ipotesi si sono voltati dall’altra parte non esercitando il potere di dissuasione (all’errore) che il Var consegna nelle loro mani. Un piano inclinato che ha coinvolto molte partite del turno di Serie A cancellando i segnali di miglioramento che si erano visti dopo una partenza difficile della squadra arbitrale. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - La giornata horror di arbitri e Var: Rocchi tradito anche dai migliori

