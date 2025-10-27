La giacca di jeans oversize di Diletta Leotta è il capo furbo che indosseresti sempre
La giacca di jeans oversize è il capo furbo che ti aiuta a svoltare qualsiasi outfit da quello più sportivo a quello chic, regalando quel tocco in più che cambia tutto. La conduttrice sportiva non perde occasione per sfoggiare outfit favolosi su Instagram, fornendo anche tantissimi suggerimenti sui trend della stagione. Visualizza questo post su Instagram Archiviati i mini dress e i pantaloncini, è arrivato il momento di indossare i capispalla, dal blazer a.la giacca di jeans. Versatile e very cool, è il pezzo giusto da mettere nell’armadio, per affrontare l’autunno, una stagione in cui il sole c’è ancora e le temperature variano in continuazione. 🔗 Leggi su Dilei.it
