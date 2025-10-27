La Generazione Z è la più attaccabile

La generazione Z è quella più fragile. Gli uomini e le donne nati tra la metà degli anni ’90 e il 2010 sono più inclini a cadere nei tranelli legati alla disinformazione. Lo dimostra uno studio condotto dall’Università di Cambridge, dove è stato preso un campione di persone a cui è stato chiesto di riconoscere – su 20 news di partenza – quali fossero falsità e quali invece fossero verità verificate. Il test ha dimostrato che per la generazione Z è maggiormente difficile riconoscere il vero dal falso, l’analisi delle fonti non ha prodotto i risultati sperati. Lo stesso esperimento è stato condotto anche in Germania, Francia, Regno Unito e Spagna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

