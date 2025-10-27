Sui monti Lattari le fiamme gialle hanno scoperto una vera e propria fabbrica laboratorio in un capannone. 5.750 piante di cannabis coltivate per essere immesse a breve sul mercato e 142 kg. di droga già pronta per lo spaccio. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La GdF sequestra una tonnellata di cannabis in Campania