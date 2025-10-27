La GdF sequestra una tonnellata di cannabis in Campania

Laverita.info | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sui monti Lattari le fiamme gialle hanno scoperto una vera e propria fabbrica laboratorio in un capannone. 5.750 piante di cannabis coltivate per essere immesse a breve sul mercato e 142 kg. di droga già pronta per lo spaccio. 🔗 Leggi su Laverita.info

la gdf sequestra una tonnellata di cannabis in campania

© Laverita.info - La GdF sequestra una tonnellata di cannabis in Campania

Approfondisci con queste news

gdf sequestra tonnellata cannabisUna fabbrica dell’erba in mezzo alle montagne: una tonnellata di cannabis sequestrata sui Monti Lattari - Le Fiamme Gialle hanno denunciato alla Procura di Torre Annunziata un uomo incensurato, accusato di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Riporta fanpage.it

gdf sequestra tonnellata cannabisSequestrata una tonnellata di cannabis in una "fabbrica della droga" a Lettere - Blitz della guardia di finanza in un capannone su due livelli sui monti Lattari. Si legge su rainews.it

gdf sequestra tonnellata cannabisScoperta “fabbrica” di cannabis sui Monti Lattari: sequestrata oltre una tonnellata di droga - Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno effettuato un importante sequestro di sostanze stupefacenti a Lettere, sui Monti Lattari. Da ilvescovado.it

Cerca Video su questo argomento: Gdf Sequestra Tonnellata Cannabis