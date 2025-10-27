La frase di Vinicius a Lamine Yamal che innesca la rissa dopo il Clasico | la presa in giro e la reazione

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La frase di Vinicius a Lamine Yamal che innesca la rissa dopo il Clasico: la presa in giro e i tentativi di innervosire l'avversario a tutti i costi del brasiliano durante la partita hanno portato alla reazione finale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

frase vinicius lamine yamalIl Clasico finisce in rissa: la polizia costretta a intervenire - Al termine del clasico momenti di tensione tra le due panchine con Carvajal e Vinicius che discutono con Yamal ... Come scrive ilnapolista.it

frase vinicius lamine yamalReal-Barcellona, Vinicius e Carvajal provocano Yamal: il Clasico finisce in rissa | VIDEO - Ma a far parlare non è stato il risultato, bensì la rissa finale che ... Lo riporta msn.com

Vinicius difende Lamine Yamal: "Insulti razzisti deplorevoli" - Non sono certo passati inosservati gli insulti razzisti di una parte della tifoseria del Real Madrid nei confronti di Lamine Yamal, Ansu Fati e Raphinha, durante il Clasico con il Barcellona di ... Secondo corrieredellosport.it

