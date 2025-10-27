La frase di Vinicius a Lamine Yamal che innesca la rissa dopo il Clasico | la presa in giro e la reazione
La frase di Vinicius a Lamine Yamal che innesca la rissa dopo il Clasico: la presa in giro e i tentativi di innervosire l'avversario a tutti i costi del brasiliano durante la partita hanno portato alla reazione finale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
