La fotocamera di Xiaomi 17 Ultra non è quasi più un mistero grazie ai leak

Un informatore avrebbe svelato le presunte specifiche tecniche dei sensori della fotocamere posteriore di Xiaomi 17 Ultra. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - La fotocamera di Xiaomi 17 Ultra non è (quasi) più un mistero grazie ai leak

Leggi anche questi approfondimenti

Lui è #Xiaomi15T in colorazione Rose Gold. La tripla fotocamera Leica è tutto quello che ti serve per catturare ogni momento Ph. @icarlocanna @nelbstudios Model: @beaparozzi - facebook.com Vai su Facebook

"Il nuovo display e la fotocamera telefoto sono il vero salto avanti, il touch and feel è “da flagship”, autonomia e connettività da top di gamma" - GizChina Leggi l'articolo completo: https://bit.ly/Xiaomi15TPro-GizChina… - X Vai su X

Xiaomi 17 Ultra: nuovi dettagli su fotocamere e design - Xiaomi 17 Ultra sarà molto probabilmente annunciato a inizio 2026, perlomeno stando alle tempistiche del suo predecessore, presentato lo scorso febbraio. Secondo hdblog.it

Xiaomi 17 Ultra: nuovo sensore da 200 MP e niente display esterno? - Un nuovo leak anticipa i dettagli sul futuro Xiaomi 17 Ultra: si parla di fotocamera rinnovata con sensore da 200 MP e design posteriore senza schermo secondario. Si legge su multiplayer.it

La fuga di notizie su Xiaomi 17 Ultra fa pensare a un'importante revisione del design incentrata sulla fotocamera - Sebbene l'azienda non abbia ancora condiviso alcuna informazione su questa ammiraglia con fotocamera, di recente ci sono state numerose fu ... notebookcheck.it scrive