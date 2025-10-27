La foto simbolo che racconta le conseguenze di un incidente sulla Statale 36

Leccotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bastano tre auto che si tamponano per mandare al collasso l'intera provincia. Venerdì sera, mentre il weekend stava per cominciare, un incidente non grave tra tre veicoli all'interno della galleria del Monte Barro ha trasformato la SS36 in un parcheggio a cielo aperto. Code chilometriche. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

