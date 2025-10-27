La foto simbolo che racconta le conseguenze di un incidente sulla Statale 36
Bastano tre auto che si tamponano per mandare al collasso l'intera provincia. Venerdì sera, mentre il weekend stava per cominciare, un incidente non grave tra tre veicoli all'interno della galleria del Monte Barro ha trasformato la SS36 in un parcheggio a cielo aperto. Code chilometriche. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Oltre alla funzione, il simbolo. Elisa Ossino racconta Mappa Mundi, la collezione che restituisce alla porta il concetto di soglia, luogo di incontro tra spazi, materia e cultura. Un simbolo che connette e racconta. Elisa Ossino Studio - facebook.com Vai su Facebook